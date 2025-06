Gazzetta – Inzaghi allenerà l’Al-Hilal già al Mondiale per Club! Firma pronta

“L’ormai ex tecnico nerazzurro - a breve arriverà il comunicato della società - partirà con destinazione Miami già questo weekend, dove firmerà il contratto, verrà presentato ufficialmente dal club saudita e inizierà subito ad allenare la squadra in vista del Mondiale per Club . L'esordio con la squadra araba arriverà il prossimo 18 giugno, tra quindici giorni esatti, in una sfida subito prestigiosa contro il Real Madrid fresco di annuncio di Xabi Alonso.

E Simone dice addio all'Inter, pronto a ripartire subito - ma davvero subitissimo - dall'Al-Hilal, con cui si ritroverà già questo weekend a Miami, in Florida, per avviare la preparazione in vista di un Mondiale per Club che lo vedrà sì in panchina, ma non su quella dell'Inter. "Non so se ci sarò" aveva confidato Simone dopo la disfatta Champions. Bugia. Ci sarà, ma sulla panchina dell’Al-Hilal”, si legge.