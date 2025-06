L'Inter non mette a fuoco la partita e sin dal primo minuto si vedono fatica e sofferenza di fronte al pressing alto, aggressivo e soffocante del PSG: i nerazzurri perdono lucidità, non riescono a reagire, restano statici e passivi. I francesi sono disciplinati, attenti, concentrati, i nerazzurri non trovano la cattiveria e non riescono a inventare niente per contrastare gli avversari. Impietose le statistiche: il Psg tira 23 volte contro le otto dell'Inter, completa 488 passaggi contro i 298 dell'Inter, tre le occasioni da rete per i parigini, zero per i nerazzurri. Un'Inter stanca, logorata dai troppi impegni e dai tanti infortuni che hanno imposto recuperi forzati.