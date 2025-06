"Dal punto di vista pubblico, Inzaghi ha gestito malissimo la vicenda, con le risposte sibilline al «media day» del lunedì prima della finale davanti a 200 giornalisti provenienti da mezzo mondo: «Ho offerte dall’Arabia e non solo, ma pensiamo solo alla finale e poi ci incontreremo come abbiamo sempre fatto, pensando solo al bene dell’Inter». Il giorno prima della finale, secondo gli arabi, Simone ha incontrato gli emissari dell’Al Hilal. Non è chiaro se prima o dopo aver detto che «all’Inter sto bene ho tutto quello che mi serve». La verità è venuta fuori solo al termine della conferenza stampa post sconfitta, nella quale Inzaghi non ha avuto più la forza di nascondersi dietro a un dito: «Se andrò al Mondiale per club? Non posso confermarlo...». Dopo quattro anni vissuti intensamente, con 6 trofei e un passivo ridotto di quasi 300 milioni grazie al cammino europeo, questa storia doveva finire meglio. Sul campo, ma anche fuori".