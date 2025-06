Simone Inzaghi è pronto per iniziare una nuova avventura sulla panchina dell'Al Hilal. Per l'ex tecnico nerazzurro bonus alla firma

Simone Inzaghi è pronto per iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti con l'Al Hilal, club saudita che parteciperà al prossimo Mondiale per Club. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, l'ex tecnico dell'Inter avrà un premio alla firma tra i 4 e i 5 milioni di euro, nel contratto biennale c’è l’opzione per una terza stagione al raggiungimento di determinati obbiettivi.