Marco Macca Redattore 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 09:11)

Oggi in edicola il Corriere dello Sport racconta il breve incontro andato in scena ieri in un albero di Milano tra Simone Inzaghi e l'Inter, in cui l'allenatore ha espresso ai dirigenti la sua volontà di chiudere la sua esperienza da tecnico a Milano. Si legge:

"L’era Inzaghi è finita. Non c’è stato bisogno di tanti discorsi nell’incontro (breve) andato in scena ieri pomeriggio, non in sede, ma in un albergo del centro. Da una parte Marotta, Ausilio e Baccin. Dall’altra il solo tecnico piacentino, senza il suo storico procuratore Tinti".

"È stato l’ultimo segnale: il vertice serviva per chiudere e così è stato. Simone ha comunicato alla dirigenza nerazzurra che considerava la sua esperienza conclusa, che le sue energie erano esaurite e che non c’erano margini per ripartire".

(Fonte: Corriere dello Sport)