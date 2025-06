"Come scritto, Inzaghi ha detto sì ai soldi degli arabi anziché optare per un anno sabbatico. Oggi dovrebbe volare a Parigi per incontrare Fahad Bin Nafel, presidente dell’Al Hilal, e firmare il biennale da oltre 25 milioni a stagione (diventerà uno degli allenatori più pagati al mondo con Simeone e Guardiola)".

"Quindi andrà a Riad per la presentazione ai media e conoscere la squadra (mancheranno alcuni nazionali come Milinkovic-Savic, lanciato alla Lazio, Koulibaly, Cancelo e Mitrovic). All'inizio della prossima settimana la partenza per Miami, dove l'Al Hilal debutterà nel Mondiale per club il 18 giugno contro il Real Madrid".