L’incontro previsto oggi tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico chiarirà definitivamente il futuro: proseguire insieme oppure separarsi

Redazione1908 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 | 17:42)

Ore 17:41 - Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l'incontro avvenuto pochi minuti fa. LEGGI QUI TUTTO IL COMUNICATO DELL'INTER

Ore 17:40 - "Cara famiglia nerazzurra, È venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto". LEGGI QUI TUTTO IL MESSAGGIO DI ADDIO DI SIMONE INZAGHI

Ore 17:23 - Simone Inzaghi, dopo il summit di oggi, è rientrato nella sua abitazione, senza rilasciare alcuna dichiarazione (CorSport)

Ore 17:14 - Il favorito per succedere a Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, in modo netto, è Cesc Fabregas del Como. Più indietro ma comunque considerato Roberto De Zerbi, oggi al Marsiglia, che proprio oggi ha smentito: "Non mi ha cercato nessun club italiano" (Gazzetta dello Sport)

Ore 16:58 - Simone Inzaghi firmerà con l’Al-Hilal un contratto biennale per una cifra leggermente superiore ai 25 milioni di euro a stagione (Fabrizio Romano)

Ore 16:53 - Inter, Inzaghi lascia la panchina. Accetta l'offerta dell'Al-Hilal lasciando l'Inter dopo 4 stagioni (Sky Sport)

Ore 16:50 - Simone Inzaghi e l’Inter si separano. I segnali delle ultime ore erano già chiari, adesso è arrivata la conferma, con l’incontro tra il tecnico e i dirigenti nerazzurri. A quattro anni esatti dal giorno in cui venne ufficializzato il suo approdo all’Inter, Inzaghi ha comunicato al club la voglia di chiudere la sua carriera nerazzurra, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto fissata nel 2026, e di accettare l’offerta dell’Al Hilal (Gazzetta dello Sport)

Ore 16:41 - Contrariamente a quanto ipotizzato, Inzaghi, Marotta ed Ausilio si stanno parlando proprio dentro la sede dell'Inter. Ingresso da una sede "terziaria" - neppure secondaria - da parte di tutti i protagonisti (Gazzetta dello Sport)

Ore 16:08 - Incontro in corso tra Inzaghi e Marotta, non in sede, ma in centro a Milano ed è uno dei passaggi più importanti di questo momento. Tra poco l'esito. Le sensazioni non sono positive, ma potrebbe tutto accadere nell'incontro. Il tecnico sta parlando con il presidente e attendiamo novità (Sky Sport)

Ore 16:02 - Angelo Capellini, avvocato e "uomo dei contratti" in casa Inter, è entrato pochi istanti fa all'interno della sede nerazzurra. Si entra forse nel vivo di un pomeriggio decisivo (Gazzetta dello Sport)

Ore 15:55 - Cesc Fabregas è il nome in cima alla lista dell’Inter, pronta a voltare pagina nel caso in cui Simone Inzaghi decidesse di accettare l’offerta dell’Al Hilal. L’incontro previsto oggi tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico è in corso e chiarirà definitivamente il futuro: proseguire insieme con rinnovo e nuovi obiettivi oppure separarsi.

Ore 15:54 - Incontro in corso Inzaghi-Inter (Sky Sport)

Ore 15:30 - Se Inzaghi dovesse confermare la volontà di non proseguire con l'Inter, la dirigenza nerazzurra vorrebbe velocizzare la scelta del successore di Simone. L'obiettivo diventerebbe quello di chiudere in massimo in 24-36 ore per il nuovo tecnico (Gazzetta dello Sport)

Ore 15:03 - L'aereo di Fahd bin Nafel, presidente dell'Al-Hilal, è attualmente in viaggio da Parigi verso Milano. Chiaramente l'obiettivo è quello di incontrare Simone Inzaghi, ma non solo: si punta pure a convincere Theo Hernandez dopo il primo "no" del milanista

Ore 15:00 - Come riporta Fabrizio Romano, la dirigenza dell'Al Hilal è arrivata in Europa per portare avanti i piani estivi, in attesa che Simone Inzaghi accetti l'incarico dopo l'incontro con l'Inter più tardi oggi. Da ieri cresce la fiducia sul via libera di Inzaghi, al momento si attende ancora una sua comunicazione ufficiale

Ore 14:30 - Se Inzaghi dovesse partire, la prima alternativa presa in considerazione dall’Inter sarebbe Fabregas, che grazie a una clausola potrebbe svincolarsi dal Como. Vieira, Chivu e De Zerbi sono altre opzioni sondate (Repubblica)