"[...] L’accordo con l'Al Hilal c’era già prima della débacle dell’Allianz Arena, quindi. Ancora la notte prima dell’ultimo incontro fra Marotta e Inzaghi, quello dell’addio, la moglie Gaia e il papà Giancarlo lo hanno invitato a pensarci bene . Magari a imitare il fratello Pippo, che l’Arabia l’ha trovata in Sicilia, accasandosi al Palermo dello sceicco emiratino Mansour bin Zayed Al Nahyan, proprietario anche del Manchester City, che ha battuto l’Inter nella finale di Champions del 2023.

O come Luis Enrique, che ha scelto sì una squadra del Qatar, ma a Parigi: ha travolto l’Inter 5-0 nella finale di Monaco e ora punta al Mondiale per club. Simone, che la panchina del Psg l’ha rifiutata un paio di estati fa, invece ha fatto le valigie, attratto dai 25 milioni netti a stagione per due anni e dalla minore pressione", si legge.