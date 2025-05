La squadra araba sarebbe pronta a offrire ponti d'oro per avere il tecnico dell'Inter, ma non è l'unica squadra interessata

"L’Europa è sempre stato il giardino preferito di Simone. Se ne sono accorti pure in Arabia: l’Al Hilal sarebbe pronto a offrire ponti d’oro, secondo alcune voci ci sarebbe addirittura un uomo vicino a Inzaghi presente a Riad a trattare. Voci, va detto, smentite dall’Inter. Peraltro, Inzaghi sarebbe pure sulla lista di Chelsea, Manchester United e Tottenham. Ma in fondo, oggi tutto quel che non è Psg non conta", sottolinea La Gazzetta dello Sport.