Fin qui la stagione di Mehdi Taremi è stata da dimenticare. Il bottino dell'attaccante iraniano in maglia nerazzurra è molto magro: solo tre gol tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. Troppo poco per un giocatore che al Porto aveva statistiche da goleador e che nelle prime uscite estive con la maglia dell'Inter aveva fatto ben sperare i tifosi nerazzurri.

Il futuro di Taremi è ancora un rebus, ma, come racconta il giornalista iraniano,, Hatam Shiralizadeh di Tasnimnews, a oggi non è cambiato niente. "Mehdi Taremi vuole restare e giocare per l'Inter la prossima stagione".