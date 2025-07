Nelle ultime settimane si è scaldato, e parecchio, l'asse tra Milano e Bruges. Il primo passo è stato l'interesse del Milan per Ardon Jashari, centrocampista del Club Brugge, che a sua volta vorrebbe sostituirlo con Aleksandar Stankovic , gioiellino dell'Inter rientrato dal positivo prestito al Lucerna. Un sacrificio che la dirigenza interista farebbe, solamente a patto di ottenere il denare necessario per andare all'assalto di Ederson.

Un incrocio di mercato che farebbe tutti felici, come racconta La Gazzetta dello Sport: "Effetto domino [...] È esattamente quanto sta accadendo in queste ore tra l'Inter, il Bruges e... il Milan. Perché l'assist per raggiungere il colpo Jashari, ai rossoneri, arriverà proprio dai cugini nerazzurri.

Come? Grazie ad Aleksandar Stankovic, il figlio di Dejan che nella stagione appena conclusa si è messo in mostra alla grande in prestito al Lucerna, tanto da tornare alla base decisamente più pronto rispetto ad un anno fa appena servendo al club nerazzurro un grande assist sul mercato per raggiungere una plusvalenza pulita e reinvestire i milioni che pioveranno dal Belgio sul colpo Ederson".