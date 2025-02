Le parole dell'attaccante che lascerà il Lille a fine stagione e sceglierà in quale squadra accasarsi a parametro zero

Jonathan David è uno dei profili da seguire con maggiore attenzione in vista del prossimo mercato. L'attaccante canadese vedrà scadere il suo contratto con il Lille e sarà libero di accasarsi a parametro zero altrove, rappresentando così una vera e propria opportunità di mercato per diversi club. L'Inter ha sicuramente chiesto informazioni su di lui, anche se finora è rimasta piuttosto timida. Marotta e Ausilio decideranno di sferrare l'attacco decisivo?

Intanto il giocatore, intervistato da Onze Mondial, ha parlato così del suo futuro: "Sì, sarò libero a fine stagione. E per quanto riguarda il mio futuro, spero di evolvermi già, di diventare un giocatore migliore, di giocare nei più grandi club del mondo, se ci riuscirò. Ma soprattutto voglio solo divertirmi, non dimenticare mai che il calcio è divertente. Ho iniziato a giocare a calcio perché mi piaceva. E anche se è diventato un lavoro, bisogna ricordare che mi sveglio ogni mattina per il calcio, per divertirmi.