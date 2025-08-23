L'Inter per ora ha smesso di trattare Lookman, che lavorerà da solo a Zingonia fino al termine del mercato. L'Atalanta al momento non ha ricevuto altre offerte per il giocatore.
(Fonte: tuttoatalanta.com)
Alla vigilia della sfida contro il Pisa, l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric ha risposto anche sul caso Ademola Lookman.
“Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta”, ha detto Juric in conferenza.
