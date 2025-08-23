Alla vigilia della sfida contro il Pisa, l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric ha risposto anche sul caso Ademola Lookman

“Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta”, ha detto Juric in conferenza.