Alla vigilia della sfida contro il Pisa, l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric ha risposto anche sul caso Ademola Lookman
Alessandro Cosattini Redattore 

Alla vigilia della sfida contro il Pisa, l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric ha risposto anche sul caso Ademola Lookman.

“Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta”, ha detto Juric in conferenza.

L'Inter per ora ha smesso di trattare Lookman, che lavorerà da solo a Zingonia fino al termine del mercato. L'Atalanta al momento non ha ricevuto altre offerte per il giocatore.

(Fonte: tuttoatalanta.com)

