Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Davide Frattesi è uno dei giocatori cerchiati dalla Juventus per il mercato estivo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Davide Frattesi è uno dei giocatori cerchiati dalla Juventus per il mercato estivo.

Nella lista dei bianconeri ci sono Tonali e Frattesi ma sono entrambe operazioni difficilissime perché l'ex Milan vuole rimanere al Newcastle mentre Frattesi, dopo l'addio di Inzaghi e l'arrivo di Chivu, potrebbe rimanere in nerazzurro. Per questo, l'obiettivo principale per il centrocampo bianconero è Ederson dell'Atalanta.