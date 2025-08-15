FC Inter 1908
Inter, per Kone non basta Asllani serve quest’altra cessione. E in difesa…

Il centrocampista della Roma piace ai nerazzurri ma per poter gettare l’assalto servono due cessioni a centrocampo
Andrea Della Sala Redattore 

Lookman priorità per il mercato dell’Inter, ma il club nerazzurro punta anche a inserire un giocatore a centrocampo. Per l’assalto a Kone della Roma servono due cessioni.

“Ieri c'è stato un contatto con la Roma e gli agenti di Manu Koné. I giallorossi hanno bisogno di fare cassa per reinvestire e sono pronti a sacrificare il francese, che piacerebbe a Chivu perché in grado di fare legna in un 3-4-2-1, il modulo a cui il tecnico vorrebbe affidarsi in alternativa al 3-5-2. Il giocatore è valutato circa 40 milioni di euro. Il discorso è sempre lo stesso: deve uscire qualcuno, non solo Asllani ma un altro ancora, se non fosse che Zielinski (appena rientrato da un in-fortunio) non ha offerte importanti e gli altri sembrano più dentro al progetto”, scrive il Giorno.

ROME, ITALY - JANUARY 05: AS Roma player Manu Kone arrives at the stadium prior to the Serie A match between AS Roma and SS Lazio at Stadio Olimpico on January 05, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

“Come difensore centrale è molto gradito Loic Badé, 25enne francese del Siviglia, altro club che ha bisogno di cedere, pena il mancato tesseramente in Liga di alcuni elementi. Ma se Pavard non lascia Milano, non ci sono slot liberi ed è difficile pensare di acquistare qualcuno da lasciare fuori dalle liste europee o di fare lo stesso col francese, che ha un curriculum non indifferente”, scrive il quotidiano.

