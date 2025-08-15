Inter, per Kone non basta Asllani serve quest’altra cessione. E in difesa…

“Ieri c'è stato un contatto con la Roma e gli agenti di Manu Koné. I giallorossi hanno bisogno di fare cassa per reinvestire e sono pronti a sacrificare il francese, che piacerebbe a Chivu perché in grado di fare legna in un 3-4-2-1, il modulo a cui il tecnico vorrebbe affidarsi in alternativa al 3-5-2. Il giocatore è valutato circa 40 milioni di euro. Il discorso è sempre lo stesso: deve uscire qualcuno, non solo Asllani ma un altro ancora, se non fosse che Zielinski (appena rientrato da un in-fortunio) non ha offerte importanti e gli altri sembrano più dentro al progetto”, scrive il Giorno.