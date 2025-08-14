L’Equipe conferma: “Koné-Inter, trattativa in corso da giorni. Sulle cifre…”

Arrivano conferme da ogni parte sulla trattativa tra Inter e Roma per Manu Koné, centrocampista francese di 24 anni. In Francia, anche L'Equipe parla dell'interesse dei nerazzurri.
Arrivano conferme da ogni parte sulla trattativa tra Inter e Roma per Manu Koné, centrocampista francese di 24 anni
Secondo la nota testata, la trattativa va avanti da diversi giorni:
"Come annunciato da RMC Sport e confermato da L'Équipe , il centrocampista è da diversi giorni al centro dell'interesse dell'Inter. Le trattative sono in corso, anche se i dettagli finanziari non sono ancora stati resi noti".
