L’Equipe conferma: “Koné-Inter, trattativa in corso da giorni. Sulle cifre…”

Arrivano conferme da ogni parte sulla trattativa tra Inter e Roma per Manu Koné, centrocampista francese di 24 anni
Marco Macca Redattore 

Arrivano conferme da ogni parte sulla trattativa tra Inter e Roma per Manu Koné, centrocampista francese di 24 anni. In Francia, anche L'Equipe parla dell'interesse dei nerazzurri.

Secondo la nota testata, la trattativa va avanti da diversi giorni:

"Come annunciato da RMC Sport e confermato da L'Équipe , il centrocampista è da diversi giorni al centro dell'interesse dell'Inter. Le trattative sono in corso, anche se i dettagli finanziari non sono ancora stati resi noti".

(Fonte: L'Equipe)

