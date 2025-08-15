Paventi: “Koné esclude Lookman. Ecco il tesoretto Inter e quanti colpi arriveranno”

Kone e Lookman all'Inter è fattibile? Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, così sulle ultime notizie di mercato in ottica nerazzurra

L'Inter sembra aver messo la freccia su Manu Kone della Roma. Un vero e proprio cambio di strategia quello dei nerazzurri, dopo che la trattativa con l'Atalanta per Lookman si è arenata.

Kone sarebbe un rinforzo molto importante per il centrocampo nerazzurro e la Roma è anche disposta a privarsi del francese ex 'Gladbach per poter poi completare gli acquisti in attacco voluti da Gasperini.