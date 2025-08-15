L'Inter sembra aver messo la freccia su Manu Kone della Roma. Un vero e proprio cambio di strategia quello dei nerazzurri, dopo che la trattativa con l'Atalanta per Lookman si è arenata.
Paventi: “Koné esclude Lookman. Ecco il tesoretto Inter e quanti colpi arriveranno”
Kone e Lookman all'Inter è fattibile? Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, così sulle ultime notizie di mercato in ottica nerazzurra
Kone sarebbe un rinforzo molto importante per il centrocampo nerazzurro e la Roma è anche disposta a privarsi del francese ex 'Gladbach per poter poi completare gli acquisti in attacco voluti da Gasperini.
I tifosi interisti si stanno chiedendo se sia possibile un doppio colpo Kone-Lookman. La risposta l'ha data Andrea Paventi, inviato di Sky Sport.
Il tesoretto dell'Inter per gli ultimi giorni di mercato si attesta tra i 40 e i 45 mln di euro per uno o due colpi di mercato. Il centrocampista della Roma adesso è il favorito ma non è da escludere che si possa riaprire il capitolo Lookman. Da escludere, invece, che arriveranno entrambi. Quindi o Kone o Lookman.
