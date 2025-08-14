Manu Koné è il nuovissimo nome per il centrocampo dell'Inter. Il francese della Roma è stato infatti proposto ai nerazzurri

Manu Koné è il nuovissimo nome per il centrocampo dell'Inter. Il francese della Roma è stato infatti proposto ai nerazzurri. Il suo arrivo dovrebbe essere considerato alternativo a quello di Lookman per costi di entrambe le operazioni, ma non necessariamente. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, c'è uno scenario che prevede l'arrivo eventuale di entrambi:

"Una opportunità, arrivata tra le pieghe del mercato, arriva direttamente dalla capitale: è Manu Koné, 24enne nazionale francese della Roma. Il centrocampista centrale, dotato di caratteristiche fisiche che nessun altro mediano della rosa di Chivu possiede, è stato direttamente offerto all’Inter dagli stessi giallorossi, che intendono venderlo proprio in questa sessione. Un profilo così, all’interno di un reparto con Mkhitaryan ormai in là con gli anni e con Calha ben lontano dalla vecchia efficienza fisica, riscontra pieno gradimento in casa nerazzurra. Non a caso, i dirigenti pensavano a lui anche quando Hakan flirtava con il Galatasaray per il ritorno in patria".