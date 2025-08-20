Il Valencia ha ceduto all’Inter l’attaccante Amadou Konteh. Si tratta di un giocatore classe 2009, pronto per le giovanili nerazzurre

Daniele Mari Direttore 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 20:09)

Il Valencia ha ceduto all’Inter l’attaccante Amadou Konteh. Si tratta di un giocatore classe 2009 che ha appena concluso il percorso nella categoria Cadete e passa ora a quella Juvenil. L’operazione era imbastita da mesi. Il ragazzo aveva deciso di non rinnovare il contratto e il Valencia, già a gennaio, aveva scelto di non impiegarlo più per il resto della stagione. Il percorso che ha portato Konteh all'Inter è raccontato da "Cope".

Come spesso accade prima della firma del contratto da professionista – che di solito arriva al compimento dei 16 anni – il canterano avrebbe potuto lasciare il club a parametro zero, garantendo agli spagnoli soltanto i diritti di formazione. L’Inter, però, non voleva concludere l’affare senza un’intesa con il Valencia e così Amadou ha firmato la scheda da professionista permettendo alla società di Mestalla di incassare un indennizzo. Una scelta voluta anche dal calciatore.

Le cifre e l'accordo — L’accordo prevede un corrispettivo di 150.000 euro, a cui si aggiunge una percentuale sulla futura rivendita e bonus legati alle presenze nel settore giovanile e, in prospettiva, in prima squadra. L’Accademia del Valencia avrebbe preferito rinnovare il ragazzo e ha provato a trattenerlo, ma alla fine ha incassato una somma da un giovane che desiderava proseguire il proprio percorso all’Inter, convinto da un progetto ritenuto più stimolante per arrivare al calcio d’élite.

I numeri di Konteh

Konteh era approdato tre estati fa al Valencia dal Real Saragozza. Nella prima stagione ha segnato 12 gol nella Liga Autonómica Infantil, mentre nel 2023-2024 ha realizzato 16 reti in 34 partite. Nell’ultima annata ha collezionato 10 gol in 14 gare di campionato prima dello stop di gennaio. Nonostante la lunga trattativa, l’Inter non ha mai avuto dubbi sulla volontà di assicurarsi l’attaccante, approfittando della situazione contrattuale legata all’età. Un centravanti alto quasi un metro e novanta, potente, con grande falcata, pronto a cercare fortuna nel vivaio del vicecampione d’Europa.