Sono i procuratori che hanno parlato con l'Inter, che io sappia non c'è stato un contatto diretto con il giocatore, l'Atalanta non può offendersi. Credo che il problema sia che l'Atalanta non ha tutta questa voglia di vendere il giocatore, e quindi ha deciso di vendere a caro prezzo e se il giocatore vuole andare via. Credo che abbia fatto bene a non andare a gamba tesa, ma credo che abbia altrettanta voglia di andare all'Inter.