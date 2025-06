Come evidenzia L'Arena, "Marco Baroni vuole portare con sé al Torino Jackson Tchatchoua. Il camerunense che l’Hellas prelevò due anni fa dal Charleroi ha fatto registrare buono progressi tanto da essere pure nel mirino del diesse della Fiorentina Pradè. Saranno decisivi in tal senso i prossimi giorni per capire con che squadra tratterà il Verona. Va detto che su Tchatchoua resta forte l’interesse dell’Inter, che non ha mai spinto, però, il piede sull’acceleratore".