La Stampa – Frattesi ha smarrito ‘il fluido’: la posizione dell’Inter è chiara

"Ancora un secondo tempo di sofferenza, ma la trasferta di Venezia finisce diversamente dalla finale di Supercoppa italiana col Milan. L’Inter evita la rimonta e difende il vantaggio firmato dal preziosissimo Darmian. I campioni d’Italia devono ringraziare le parate di Sommer e il palo che respinge il tiro di Busio, centrocampista utile in ogni zolla di campo. Il successo vale un primato storico: l’Inter non aveva mai vinto sei partite consecutive fuori casa senza subire gol". Il quotidiano La Stampa ha sintetizzato così la vittoria dei nerazzurri sul campo del Venezia e ha parlato anche dell'unico tema di mercato in casa Inter per il momento, Frattesi.