Laudisa: “L’Inter corteggia Hojlund. Cosa manca? L’impressione è che…”

Come mai Jonathan David non ha ancora scelto la sua prossima squadra? Di questo e altri casi ha parlato Carlo Laudisa, esperto di calciomercato della Gazzetta dello Sport, in un focus legato agli attaccanti verso la prossima sessione di trasferimenti. "Il numero 9 canadese è a scadenza di contratto con il Lilla e chiede uno stipendio da 5 milioni netti, ma anche una tassa d’ingresso di ulteriori 15 milioni. È il motivo per cui alla lunga il Napoli, l’Inter e la Juve hanno raffreddato i loro entusiasmi per quest’operazione. È presto, però per dire che il giocatore non verrà più in Italia: c’è tanto tempo a disposizione e al momento non si notano altre offerte più ricche", ha chiarito Laudisa.