"C’è chi si appella alle relazioni, chi cerca di far breccia prospettando un progetto tecnico più allettante, chi cerca di sfruttare il fattore tempo per sorprendere gli avversari. Nel calciomercato, quando gli obiettivi coincidono con quelli dei tuoi rivali, ogni trucco è ammesso. Per accaparrarsi Giovanni Leoni, il gioiellino del Parma classe 2006 messosi in luce nell’ultimo campionato a Parma, blindato dal presidente Krause, Max Allegri e Chivu stanno mettendo in campo tutta la diplomazia possibile per vincere il derby. Gli emiliani non vorrebbero privarsi del difensore (oltreché del portiere Suzuki) ma è ovvio che davanti a una proposta da 25-30 milioni le resistenze vacillerebbero", spiega il Corriere della Sera.