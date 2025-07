Il difensore del Parma è sempre tra gli obiettivi dell'Inter per la difesa. Prima bisogna cedere qualche pezzo

Non solo Lookman , nel mirino dell'Inter c'è da tempo anche Giovanni Leoni.

Il difensore del Parma è un obiettivo per la difesa di Chivu, ma il club gialloblù non vorrebbe cederlo e chiede 40 mln per privarsene. L'Inter monitora la situazione e conta di affondare il colpo una volta effettuata qualche cessione.