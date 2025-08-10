Il centrale del Parma è un obiettivo del club nerazzurro e il suo eventuale arrivo non sarebbe legato a cessioni dirette in difesa

Gianni Pampinella Redattore 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 12:16)

Giovanni Leoni resta sullo sfondo, ma sempre nei pensieri di Piero Ausilio. Il centrale del Parma è un obiettivo del direttore sportivo nerazzurro e il suo eventuale arrivo, come sottolinea Tuttosport, non sarebbe legato a cessioni dirette in difesa, ma comunque finanziato dalle uscite in altri reparti. In questo senso, una spinta potrebbe arrivare dal Bologna, interessato a Kristjan Asllani per sostituire l’infortunato Lewis Ferguson.

"Il pallino sul difensore del Parma però rischia di avercelo il Milan, avendo a disposizione i soldi della cessione di Thiaw anche se l’Inter ha un paio di buoni motivi per essere fiduciosa, il primo è legato al fatto che nei desiderata di Max Allegri il primo nome della lista sia Comuzzo, il secondo è dato dal patto stretto da Ausilio con l’agente di Leoni, nell’incontro in sede di fine luglio (attenzione però al Liverpool che fa sul serio sul gioiellino del Parma)".

(Tuttosport)