Lunedì scorso, come anche noi vi abbiamo raccontato, negli uffici di via della Liberazione è andato in scena l'incontro tra l'agente che cura gli interessi di Leoni, Crnjar, e l'Inter .

Un lungo incontro nel quale si è parlato concretamente della possibilità che il difensore possa passare all'Inter. Il club nerazzurro - da quanto scrive il Corriere dello Sport - ha illustrato il progetto tecnico al procuratore e i riscontri sono stati "tutti positivi". Al giocatore il progetto nerazzurro piace, proposta contrattuale compresa. Così ha aperto al passaggio in nerazzurro e ha accettato di attendere dato che l'Inter è concentrata in questo momento su Lookman.

"La società in questo momento, non è nelle condizioni di andare all’assalto pure del centrale del Parma. Oaktree ha autorizzato a presentare un’offerta da 40 milioni (che avrà bisogno almeno di un mini-rilancio) per il nigeriano, ma l’arrivo di Leoni, o qualsiasi altro movimento in entrata, è strettamente legato a quanto verrà raccolto dalle uscite", spiega il quotidiano sportivo.