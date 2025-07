"Anche le sirene estere non si sono fatte attendere con Tottenham e Liverpool che avrebbero messo nel mirino il numero 46 del Parma già da diverso tempo. Lato Inter, inoltre, non si può non considerare l’ottimo rapporto che c’è con il giocatore, già vicino ai nerazzurri prima dell’arrivo a Parma e che quindi dopo un anno di rodaggio nel massimo campionato ci potrebbe essere un ritorno di fiamma fra le parti. Al momento la pista estera sembra quella più fredda a favore di un testa a testa tutto milanese, con la Juventus che rimane ad osservare interessata. Serviranno sicuramente almeno 35 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative, cifra molto importante, se non quasi proibitiva, per tutti i club italiani, da cui il Parma difficilmente si smuoverà, forte anche di un fresco rinnovo di contratto del ragazzo fino al 2029", si legge su La Gazzetta di Parma.