Marco Astori Redattore 12 giugno 2025 (modifica il 12 giugno 2025 | 10:16)

E' Giovanni Leoni il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare la difesa per la prossima stagione. Il club nerazzurro cerca un nome giovane e importante per rinfrescare il reparto e il classe 2006 è in cima alla lista. Spiega Calciomercato.com: "In una fase delicata e controversa del calcio italiano, Leoni fa parte di quel gruppo di talenti sui quali poggiano le speranze per il futuro. Giovanni è un difensore solido in marcatura, forte nel gioco aereo con una personalità spiccata. Ecco spiegato perché Juventus, Napoli, Milan e Inter sono molto interessate a lui.

Il Parma vorrebbe tenerlo per un’altra stagione, convinto che questa sia la migliore soluzione per la sua crescita. Ma il desiderio del presidente Krause fa a pugni con le tante richieste arrivare per il classe 2006 negli ultimi giorni. Dodici mesi fa Dario Baccin e Piero Ausilio avevano già valutato a lungo l’acquisto di Leoni dal Padova. Alla fine il centrale romano accettò la corte della Sampdoria per poi passare al Parma nello scorso mercato di gennaio.

Ora l’Inter è tornata forte sul 18enne difensore centrale pur con la consapevolezza che per meno di 25 milioni il Parma non si siede nemmeno al tavolo della trattativa. Un primo incontro tra le dirigenze è andato in scena due giorni fa per parlare di Bonny e Leoni, due richieste precise di Chivu che li conosce bene avendoli allenati negli ultimi sei mesi a Parma. L’Inter, allo stato attuale, è sicuramente la pretendente meglio posizionata nella corsa a Leoni".