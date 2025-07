Per arrivare a Lookman, l'Inter deve rinunciare all'obiettivo in casa del Parma ma ci sarà comunque un ingresso in difesa

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Il ritiro dalla corsa a Leoni segna un passaggio tutt'altro che secondario: guardando l'affare in prospettiva, con orizzonti più ampi, l'Inter potrà muoversi con una riserva finanziaria significativa, basti pensare che per il gioiellino classe 2006 del Parma sarebbero serviti almeno una trentina di milioni. La frenata su Leoni, in ogni caso, non chiude la porta a un rinforzo in difesa da perfezionare dopo l'eventuale fumata bianca per Lookman. E sul taccuino di Ausilio resta cerchiato il nome di Koni De Winter del Genoa, 23 anni, grande talento e 68 presenze di Serie A sulle spalle".