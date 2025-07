Una trattativa non ancora entrata nel vivo anche perché il club emiliano non ha fretta di cederlo e ha tutte le intenzioni di scatenare un'asta dato che il ragazzo non è solo un obiettivo per Marotta e Ausilio ma anche per Milan e Juventus. Intanto lui ha accompagnato la notizia dell'ufficialità della firma del suo ex compagno Bonny pubblicata su profilo ufficiale Instagram dell'Inter e del giocatore con un like. Potrebbe solo essere l'approvazione per una buona notizia per l'attaccante. Oppure, nell'epoca in cui ogni like pesa eccome, potrebbe anche essere interpretato come un segnale.