Romano – Leoni al Liverpool, è fatta! Accordi totali, ecco le cifre finali

È fatta per Giovanni Leoni al Liverpool: 'Here we go' di Fabrizio Romano, ecco le cifre finali dell'operazione col Parma
È fatta per Giovanni Leoni al Liverpool. 'Here we go' di Fabrizio Romano, il difensore classe 2006 è ora pronto a trasferirsi in Premier League.

Nessun prestito previsto per il giocatore, Leoni è stato fortemente voluto da Arne Slot e vestirà subito la maglia del Liverpool. Operazione da circa 35 milioni di euro totali, i due club si stanno scambiando i documenti. Leoni - accostato anche all'Inter in questa finestra di mercato - è pronto a lasciare la Serie A.

