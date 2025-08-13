Giovanni Leoni sempre più verso la Premier League, direzione Liverpool. Come riportato da Sky Sport, il club inglese e il Parma continuano a lavorare per cercare l’intesa definitiva e chiudere l’operazione.
Giovanni Leoni sempre più verso la Premier League, direzione Liverpool: ecco l'offerta presentata al Parma!
I Reds per il classe 2006 offrono 31 milioni di euro più 4 di bonus. Gli accordi sono sempre più vicini tra le parti, il giocatore è ormai quasi pronto a lasciare la Serie A per approdare al Liverpool.
