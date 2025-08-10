CorSera – Leoni, Milan avanti sull’Inter. Ecco il piano B dei nerazzurri

La corsa per Giovanni Leoni si fa sempre più accesa, con il Milan che al momento sembra in vantaggio sull’Inter

Gianni Pampinella Redattore 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 11:46)

La corsa per Giovanni Leoni si fa sempre più accesa, con il Milan che al momento sembra in vantaggio sull’Inter. Nonostante il forte interesse di Cristian Chivu, che ha fatto di Leoni un vero e proprio pallino, il Parma ha mantenuto una posizione ferma.

"Su Leoni il Milan sfida l’Inter. È un pallino di Chivu ma il Parma ha tenuto duro, rispondendo picche anche alla Juventus che voleva comprarlo e lasciarlo un anno in Emilia. Marotta e Ausilio, impegnati nel braccio di ferro con l’Atalanta per Lookman, prima di comprare un difensore hanno bisogno di vendere Bisseck o Pavard e partono dietro il Milan, che Thiaw lo ha praticamente ceduto", si legge sul Corriere della Sera.

"Il piano B dei nerazzurri è De Winter, scuola Juve, che il Genoa potrebbe cedere per 20 milioni e per il quale nelle ultime ore c’è stato un contatto. Ma anche lo stesso Milan, in fase esplorativa, segue gli sviluppi sul belga e tiene d’occhio anche il mercato francese e inglese. La Juve osserva, bloccata da cessioni che non riesce a fare. La speranza è che il recupero di Bremer sia il miglior acquisto".

