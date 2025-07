L'Inter vuole Leoni come rinforzo in difesa, ma valuta anche le alternative visto che la trattativa col Parma è complicata

L'Inter vuole un rinforzo in difesa e lo ha individuato da tempo in Leoni del Parma. Il giovane difensore piace anche a Milan e Juve, ma è l'Inter la squadra in pole position, forte anche della volontà del giocatore che vorrebbe ritrovare Chivu.

"A oltranza, come i calci di rigore. Non è questo il tempo di Leoni all’Inter. Non lo è ancora, perché il Parma tiene alta l’asticella. Ma l’obiettivo è chiaro, la prima fila è dichiarata. Serve pazienza e l’Inter ne ha. Però è logico anche guardarsi intorno. Perché in casa nerazzurra l’arrivo di un difensore è considerato una priorità, una pedina da regalare a Chivu a prescindere dalle uscite. E allora ecco che va tenuto vivo anche il piano B, ovvero il genoano De Winter. Questo è, oggi, il mercato in entrata dell’Inter. In verità in viale della Liberazione adesso sono molto più attivi sulle uscite. Si è bloccata quella di Calhanoglu - ma occhio a chiudere tutte le porte -, ma in queste ore il d.s. Ausilio sta completando uscite per circa 25 milioni di euro tra Buchanan (Sassuolo), Esposito (Cagliari) e - notizia di ieri - Stankovic (Bruges)", scrive La Gazzetta dello Sport.

"I 30 milioni di euro che l’Inter ha stanziato per il gioiello classe 2006 del Parma non bastano. Perché il club emiliano non si muove dalla richiesta di 40 milioni. Ed è una cifra considerata eccessiva dall’Inter. Meglio: una cifra che sta a significare la scarsa voglia di cedere il giocatore da parte del Parma. Come a dire: se chiedi quel numero, vuol dire che vuoi tenere il giocatore almeno per un’altra stagione. Ma l’Inter non molla. Ed è convinta che con il passare delle settimane la situazione possa anche cambiare. Leoni è il difensore considerato ideale da tutti in casa nerazzurra. Per qualità, per età, per provenienza, visto che è ormai proverbiale la preferenza del presidente Marotta verso i giocatori italiani. E poi, tra l’altro, dalla parte del ragazzo c’è anche il fatto di essere conosciuto e apprezzato da Chivu, che l’ha allenato a Parma".

"L’Inter ha voglia di inserire in organico una pedina che potenzialmente possa fare il titolare. Numericamente non ce ne sarebbe bisogno, a maggior ragione dopo la conferma di Bisseck. Ma la carta d’identità di Acerbi, Darmian e De Vrij impone qualche riflessione, in una stagione che sarà al solito ricca di impegni su più fronti. Dunque, è logico immaginare che la società nerazzurra si stia cautelando anche battendo altre piste, qualora il Parma non dovesse scendere dalla famosa quota 40. E il nome che il d.s. Ausilio tiene in grande considerazione non è quel Gila della Lazio circolato anche ieri, in virtù della vista del suo agente (e di Lautaro) Camaño nella sede nerazzurra. Piuttosto, la pista giusta porta a Genova dove c’è De Winter. È un nome che l’Inter segue da tempo, nei dialoghi con i rossoblu per Valentin Carboni il suo nome è tornato d’attualità. E qui, con una cifra tra i 25 e i 30 milioni, la fumata bianca sarebbe pressoché assicurata. L’Inter gioca dunque su (almeno) due tavoli. L’idea, comunque, è quella di consegnare a Chivu una rosa il più possibile completa per il giorno del raduno, fissato al 26 luglio", chiude Gazzetta.