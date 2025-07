Leoni, l’Inter ci prova così. E chi lo vede è incredulo: “Lui prende e…”

"Oggi lo cerca mezza Europa - Inter in primis, poi Milan e Liverpool -, ma chi lo vede allenarsi tutti i giorni usa questa frase: «A ‘sto ragazzo non lo scalfisce niente. Lui prende, corre e marca». Come nel primo test al Tardini contro la Primavera, di fronte a tremila tifosi arrivati allo stadio alle 9.30 di mattina. Leoni ha giocato un tempo: Cuesta, l’allenatore più giovane della Serie A, un moto perpetuo di indicazioni in tre lingue e scatti per “rincorrere” le ali dopo un cambio di gioco errato, l’ha piazzato al centro della difesa nel suo 4-2-3-1 iniziale", scrive La Gazzetta dello Sport.