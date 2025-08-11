“Un nome nella shortlist del Liverpool per la difesa è quello di Giovanni Leoni. Il club ci sta pensando seriamente, è considerato un difensore molto promettente.

Classe 2006, è stato accostato a Inter, Juve e Milan in Italia. Al momento per le italiane è molto costoso, il Parma chiede almeno 40 milioni di euro e il Liverpool lo ha iniziato a seguire, è nella shortlist degli inglesi”, ha detto sul suo canale YouTube.