Sergej Levak è uno degli svincolati più ricercati d'Italia. E non solo. Il centrocampista croato, classe 2006, dopo aver fatto benissimo nel settore giovanile della Roma ha deciso di non prolungare il suo contratto in scadenza con i giallorossi, preferendo scegliere con calma la sua prossima squadra in qualità di parametro zero.