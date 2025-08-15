Libero – Inter, per Lookman ora si attendono i giorni del Condor. Tre i giocatori da piazzare

FC Inter 1908
La telenovela Lookman va avanti. Ora l’Inter potrebbe aspettare gli ultimi giorni di mercato. Per altri innesti servono cessioni
La telenovela Lookman va avanti. Ora l’Inter potrebbe aspettare gli ultimi giorni di mercato. Per altri innesti servono cessioni.

” I nerazzurri non acquistano nessuno dalla fine del Mondiale per Club, a luglio dichiaravano una due-giorni su Lookman che si è trasformata in una telenovela, e ora sembrano essersi rassegnati ai giorni del Condor. Intanto è tutto un fare nomi, da Frendrup del Genoa a Manu Koné della Roma per il centrocampo, fino a Badé del Siviglia per la difesa. Solo che nessuno può entrare senza che prima Asllani e Zielinski per il centrocampo e Pavard per la difesa escano”, scrive Libero.

