La telenovela Lookman va avanti. Ora l’Inter potrebbe aspettare gli ultimi giorni di mercato. Per altri innesti servono cessioni.
Libero – Inter, per Lookman ora si attendono i giorni del Condor. Tre i giocatori da piazzare
” I nerazzurri non acquistano nessuno dalla fine del Mondiale per Club, a luglio dichiaravano una due-giorni su Lookman che si è trasformata in una telenovela, e ora sembrano essersi rassegnati ai giorni del Condor. Intanto è tutto un fare nomi, da Frendrup del Genoa a Manu Koné della Roma per il centrocampo, fino a Badé del Siviglia per la difesa. Solo che nessuno può entrare senza che prima Asllani e Zielinski per il centrocampo e Pavard per la difesa escano”, scrive Libero.
