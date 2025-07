L’Inter, che giustamente valuta il giocatore non meno di 30 milioni, ha capito l’antifona. La negoziazione non è mai iniziata, quindi non si può parlare di trattativa saltata

Marco Astori Redattore 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 10:50)

Anche Libero, nella sua edizione odierna, torna sulla fumata nerissima dell'altro ieri tra Inter e Galatasaray per la cessione di Hakan Calhanoglu. Questo il commento in merito del quotidiano: "Dopo aver messo sul tavolo del Napoli 75 milioni per portarsi a casa Osimhen, i turchi hanno detto che Calhanoglu interessava ma per gli spiccioli rimasti in tasca, ovvero poco meno di 10 milioni. L’Inter, che giustamente valuta il giocatore non meno di 30 milioni, ha capito l’antifona.

La negoziazione non è mai iniziata, quindi non si può parlare di trattativa saltata. E chi parla di fallimento nerazzurro, o addirittura di incapacità di vendere i giocatori, dovrebbe cambiare prospettiva: l’Inter ha smascherato un potenziale compratore poco serio in tempi brevi, proteggendo un asset tecnico e il proprio status. Nessun altro club al momento è interessato al turco, quindi il dubbio della cessione non si pone.

Poi, se qualche società della Premier o araba tra un mese dovesse bussare alla porta dell’Inter, cosa possibile ma non probabile, allora la società farà le sue riflessioni in base all’eventuale offerta, alla volontà del giocatore e alla disponibilità di sostituti sul mercato. Che non sono gli Ederson box-to-box di cui si parla ma eventualmente giovani mediani/registi. L’Inter pensa che si possa ricucire il rapporto con Calhanoglu, avendo notizia della tranquillità del giocatore".