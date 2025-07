L’Inter è pronta a mettere a segno un colpo importante in attacco: l’intesa con Ademola Lookman è stata trovata

Gianni Pampinella Redattore 17 luglio 2025 (modifica il 17 luglio 2025 | 14:32)

L’Inter è pronta a mettere a segno un colpo importante in attacco: l’intesa con Ademola Lookman è stata trovata. Il talento nigeriano aveva già manifestato la volontà di lasciare Bergamo la scorsa estate. Allora il Paris Saint-Germain era in pole, ma la virata su Kvaratskhelia bloccò tutto. Ora, invece, il futuro dell’ex Leicester sembra tingersi di nerazzurro.

"L’intesa tra l’Inter e Ademola Lookman è già stata raggiunta. Il giocatore aveva strappato una promessa ai Percassi: se mai un top club avrebbe bussato alla porta in estate, quella porta doveva essere come minimo aperta per parlarne. L’Inter ha intuito la situazione e, nel silenzio, tra vari nomi lanciati nel marasma mediatico si è avvicinata al nigeriano. E ora Lookman vuole solo l’Inter. A molti tifosi ha ricordato l’estate in cui uscì il nome di Hakimi ad accordi già trovati. L’intesa sia tecnica (gli piace il progetto) sia economica con Lookman è stata relativamente facile da raggiungere: si può pensare sia per un ingaggio da 3,5 o 4 milioni netti, non di più, ovvero il doppio rispetto a quello attuale che è pari a 1,8 milioni netti all’anno", sottolinea Libero.

"Fondamentale per l’Inter il fatto che Lookman goda del Decreto Crescita che abbatte il costo lordo dell’ingaggio per il club. E poi anche la volontà del giocatore che non considera l’Arabia Saudita perché il suo desiderio era un salto di qualità prima di tutto agonistico. Per tutti questi motivi, ma non solo, Lookman rientra nelle possibilità dell’Inter. Non è ancora iniziata una vera trattativa ma il club nerazzurro ha fatto sapere che l’interesse è concreto. Quaranta milioni è, secondo gli agenti, la cifra nella promessa d’addio. La Dea invece sostiene che il giocatore valga 50 milioni ma non c’è un muro".

"Anzi, il fatto che l’Atalanta abbia già acquistato Sulemana che gioca esattamente nella posizione di Lookman dice tanto. L’Inter vuole offrire a Chivu un’alternativa al 3-5-2, che rimarrà la base ma con uno come Lookman in campo diventerà molto più flessibile e sinteticamente riconducibile a un 3-4-2-1. Lookman è il profilo ideale perché non è un’ala che gioca con i piedi sulla linea laterale né un trequartista che ha bisogno di partire dal centrocampo, bensì uno che si stacca dall’attacco per ritagliarsi la posizione ai fianchi della prima punta. Il modus operandi dei dirigenti nerazzurri è profondamente diverso rispetto al passato, molto più libero".

(Libero)