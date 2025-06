In casa Inter c'è da risolvere il rebus Calhanoglu . Il turco non giocherà il Mondiale a causa di un problema fisico, ma sulle sue tracce c'è da tempo il Galatasaray. Per ora nessuna offerta ufficiale, ma il club nerazzurro rimane alla finestra.

"Nel frattempo sull'altra sponda di Milano continua a girar voce di un interesse per Rovella. L'Inter sarebbe disposta a investire 40 milioni nel caso in cui Calhanoglu dovesse partire, ma la Lazio non vorrebbe privarsi del proprio regista per meno di 50 milioni", scrive Libero.