Ci sono anche gli occhi della Premier League su Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma nel mirino dell'Inter per la prossima stagione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia – Inter, aumenta la concorrenza per Leoni: sondaggio del Liverpool
calciomercato
Sportitalia – Inter, aumenta la concorrenza per Leoni: sondaggio del Liverpool
Ci sono anche gli occhi della Premier League su Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma nel mirino dell'Inter per la prossima stagione
Secondo quanto riferisce Sportitalia, infatti, il Liverpool avrebbe messo gli occhi sull'ex Sampdoria:
"Parma, c’è stato anche un sondaggio, al momento non ancora approfondito da parte del Liverpool per il difensore Giovanni Leoni. Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari infatti la squadra di Arne Slot è in cerca di un difensore centrale di prospettiva. Una notizia che interessa chiaramente anche l’Inter che da tempo segue il difensore italiano ma che non ha ancora deciso di affondare il colpo".
(Fonte: Sportitalia)
© RIPRODUZIONE RISERVATA