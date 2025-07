La trattativa di mercato che sta infiammando l'ambiente nerazzurro porta il nome di Ademola Lookman , giocatore dell' Atalanta . Per l' Inter il giocatore dell' Atalanta è un obiettivo primario e la volontà del calciatore è quella di indossare la maglia nerazzurra a San Siro . Ci sarà da trattare sulle cifre, anch'esse importanti e non di rilievo secondario. Intanto i tifosi sui social si scatenano e mandano messaggi di benvenuto sul profilo di Lookman .

"A prescindere dall’aspetto economico penso che il “possibile” approdo di Lookman all’Inter dovrebbe prevedere un cambio di modulo e la “possibile” partenza di un attaccante (Thuram?). Non penso che il nigeriano-inglese possa giocare alle spalle dell’attuale tandem. Da quando è in Italia l’abbiamo sempre visto sulla fascia sinistra dell’attacco e con un solo centravanti come punto di riferimento offensivo. Considerazioni che di dovere avrà sicuramente già fatto", ha dichiarato il giornalista Bruno Longhi a proposito della posizione che il giocatore andrebbe a ricoprire nella formazione nerazzurra.