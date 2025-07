Sebbene abbia il gradimento e l'accordo con il giocatore, l'arrivo di Lookman all'Inter non è così scontato. Ne parla oggi in edicola Libero

Sebbene abbia il gradimento e l'accordo con il giocatore, l'arrivo di Lookman all'Inter non è così scontato. Ne parla oggi in edicola Libero, che fa il punto della situazione:

dalla Dea all’attaccante nigeriano), trovare la quadra con l’Atalanta sarà decisamente più complicato. La Dea considera infatti il 27enne attaccante della nazionale nigeriana la stella della formazione di Ivan Juric e non intende fare sconti".

"Il club di Percassi ha già rifiutato la prima offerta dell’Inter da 40 milioni euro: la richiesta della Dea per lasciar partire il nigeriano è di 50 milioni. Se proprio dovesse cedere Lookman, tra l’altro, l’Atalanta preferirebbe farlo all’estero, con l’Atletico Madrid interessato. In ogni caso, la valutazione fatta dal club bergamasco è lontana da quella dell’Inter. L’idea dell’Inter è di non rilanciare e, quindi, si studiano anche delle alternative, con Nico Gonzalez (27 anni) della Juventus tra i profili maggiormente apprezzati".