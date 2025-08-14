L’Inter continua a monitorare da vicino la situazione di Ademola Lookman . Il club nerazzurro spera che i tempi siano più rapidi di quanto stia accadendo. Come sottolinea Tuttosport, gli agenti del giocatore, attesi ieri in Italia, hanno rinviato di qualche ora l’arrivo, sono comunque in viaggio verso Milano.

"In questo momento Luca Percassi è impegnato nel mercato in entrata: sta lavorando su Muniz, il centravanti del Fulham che prenderà il posto di Retegui e poi cercherà di chiudere per Diego Moreira, esterno offensivo dello Strasburgo. Il portoghese sarebbe il sostituto di Lookman e questo potrebbe dare un nuovo impulso alla trattativa sull'asse Milano-Bergamo, anche se Percassi nel suo viaggio in Inghilterra ha probabilmente offerto il nigeriano all'Arsenal e pure al Tottenham. Ma Lookman oggi aspetta e vuole solo l'Inter".