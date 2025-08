Fase di attesa tra le parti in causa. Il giocatore ha lasciato Bergamo e forse anche l'Italia per cercare tranquillità altrove

Anche oggi, ovviamente, a Zingonia non è arrivato Ademola Lookman e nessuno si aspettava di vederlo. Il giocatore ha fatto perdere le sue tracce e ha lasciato probabilmente l'Italia alla ricerca della tranquillità che ritiene gli serva per vivere questo momento in cui ha rotto con il suo club e si sta sottoponendo a sedute individuali per recuperare dall'infortunio al polpaccio.