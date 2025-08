"Poche ore dopo le parole di Percassi, il 27enne atteso a Zingonia per una seduta di lavoro personalizzato di recupero dall’infortunio al gemello, non si è presentato. Un’assenza che da Bergamo hanno ritenuto «ingiustificata», in quanto non avallata da un certificato medico. Non sono da escludere, dunque, eventuali multe considerando che il giocatore ha altri due anni di contratto. Si tratta del terzo strappo contro il club da parte del nigeriano, un atteggiamento che amareggia i dirigenti, convinti di essere stati il più limpidi possibile con lui. I suoi compagni di squadra, intanto, si fermeranno a dormire a Zingonia fino a giovedì, ma Lookman non parteciperà al mini-ritiro. Il problema fisico che lo ha colpito è quasi alle spalle, però in campo vuole tornare con l’Inter che assiste interessata allo scontro fra il giocatore e l’Atalanta, niente affatto intenzionata a cedere viste le basi economiche solidissime", spiega il Corriere della Sera.