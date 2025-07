L'Atalanta alza il muro e non ha alcuna intenzione di rendere la vita facile all'Inter per Ademola Lookman

L'Atalanta alza il muro e non ha alcuna intenzione di rendere la vita facile all'Inter per Ademola Lookman, attaccante nigeriano che con i nerazzurri ha già un accordo totale. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, i bergamaschi hanno fatto sapere ai dirigenti interisti che l'operazione si potrà concludere solo a determinate condizioni:

"L'aut aut dell'Atalanta all'Inter non poteva essere più chiaro. In soldoni: Lookman vuole lasciare Bergamo? Decidiamo noi se cederlo, ma alle nostre condizioni e non a quelle che vi hanno detto gli agenti del giocatore. Non certo per 40 milioni di euro, somma insufficiente, considerato il valore del terzo marcatore dell'ultimo campionato (15 gol, ai quali aggiungerne 5 in Champions League)".

"Di sicuro, non lo venderemmo mai ricorrendo alla formula del prestito con obbligo di riscatto che ci avete proposto. Ausilio ha dichiarato: l'Inter non aspetterà in eterno? Non è un nostro problema. Lookman è sotto contratto sino al 30 giugno 2027. È già d'accordo con voi? Ne prendiamo atto. Però, o si tratta da una base di 50 milioni di euro o non se ne fa nulla".

