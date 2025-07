L'Inter, per bocca del direttore sportivo, è uscita ufficialmente allo scoperto: vuole Ademola Lookman , e ha già mossi i primi passi per portare a Milano l'attaccante nigeriano. L'Atalanta, da par suo, vuole imporre le proprie condizioni, e non ha accettato la proposta arrivata da viale della Liberazione.

"La società di Bergamo non rinnega quella promessa, ma nega che sia stata fissata una cifra per la sua uscita. Di qui il no ai 40 milioni dell'Inter, accompagnato, peraltro, anche da un certo fastidio per la formula proposta sempre dal club nerazzurro, vale a dire un prestito con obbligo di riscatto. Insomma, l'Atalanta non vuole farsi dettare le condizioni. È convinta che Lookman valga di più e, quindi, spera che, se non l'Inter, si faccia avanti un'altra squadra, con "argomenti" più interessanti".